6 Juta UMKM Terdampak Usai TikTok Shop Ditutup? Ini Faktanya

JAKARTA - Penutupan TikTok Shop menjadi perbincangan yang menarik. Pasalnya dikabarkan bahwa ada 6 juta UMKM dan 7 juta afiliator terdampak alibat penutupan TikTok Shop.

Padahal pengakuan dari salah satu Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan TikTok pada bulan Juli lalu, pihaknya mendapatkan laporan bahwa UMKM yang ada di TikTok Shop hanya 2 juta.

"3 bulan lalu kita undang pihak TikTok Indonesia laporan ke kami hanya 2 juta UMKM," ungkap Fiki dalam wawancara khusus di Kementerian Koperasi dan UKM, dikutip.

Fiki mengaku sedikit heran, karena TikTok justru mengumumkan ada 6 juta UMKM dan 7 juta afiliator yang artinya ada 13 juta yang terdampak paska Tiktok Shop ditutup. Dari pihak Fikri sempat meminta data dari setiap seller dengan melakukan Know Your Costomer (KYC) dengan meminta NPWP dan NIB seluruh seller.

Dari catatan Okezone pada, Jumat (6/10/2023) bahwa Fiki menilai dari data yang disampaikan TikTok merupakan klaim sepihak dan tidak berdasar data yang sesungguhnya.