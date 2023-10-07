Bank Muamalat Gelar Gerakan Bersih Masjid

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar kegiatan sosial berupa Gerakan Bersih Masjid dengan membersihkan masjid–masjid yang ada di sekitar kantor Bank Muamalat.

BACA JUGA: Bank Muamalat Berikan Literasi Keuangan ke Mahasiswa

SEVP Human Capital Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, kegiatan ini adalah implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di lingkungan sekitar kantor Bank Muamalat beroperasi. Selain itu, gerakan ini adalah bentuk perhatian Bank Muamalat terhadap pentingnya kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

“Kami berharap dengan masjid yang bersih dan rapi dapat membuat masyarakat semakin khusyuk dalam beribadah dan masjid menjadi semakin makmur. Mudah-mudahan melalui kontribusi seperti ini kami dapat terus memberikan nilai tambah sebagai bank syariah yang berkomitmen untuk melayani umat,” ujarnya, Sabtu (7/10/2023).

Sebanyak 31 masjid dibersihkan dalam Gerakan Bersih Masjid ini yang melibatkan karyawan Bank Muamalat di kantor pusat dan seluruh kantor regional. Bank Muamalat juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari remaja sampai tokoh masyarakat serta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat untuk berpartisipasi dalam acara ini.