Cek Perkembangan Bisnis UMKM, Ganjar Pranowo Datangi Kecamatan Dukun

JAKARTA - Sosok Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo senang berkunjung ke Kecamatan Dukun.

Ditemui dalam beberapa waktu Ganjar kerap mengunjungi Kecamatan Dukun untuk melihat perkembangan bisnis mereka.

Mengapa Ganjar senang berkunjung ke dukun?

Jangan salah sangka, dukun di sini bukanlah sebuah entitas dengan kekuatan untuk melancarkan sesuatu yang negatif. Dukun adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Magelang.

Kecamatan Dukun ini telah menjadi primadona Magelang sejak didirikannya lapak UMKM untuk penghuni Desa di Kawasan tersebut. Maka tak heran ini membuat Ganjar senang berkunjung ke Dukun.

Di daerah tersebut, terletak sebuah desa bernama Banyubiru yang menawarkan Pasar Tradisional Lembah Merapi.

Di pasar ini, masyarakat menjual beragam hidangan klasik seperti gethuk, dawet, sego megono, iwak wader, serabi, jamu, dan makanan tradisional lainnya yang jarang ditemukan di restoran-modern.