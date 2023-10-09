Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis Masih Dibuka

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |04:01 WIB
Pendaftaran Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis Masih Dibuka
Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kembali whoosh experience program untuk tahap kedua. Program ini merupakan perjalanan Kereta Cepat Whoosh secara gratis untuk periode 8-10 Oktober 2023.

Untuk program tahap kedua tersebut, Eva menjelaskan bahwa sebelum memesan tiket, calon penumpang diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

"Dengan menggunakan website ticket.kcic.co.id penumpang dapat memilih rute satu arah maupun dua arah langsung, memilih tempat duduk serta pemesanan hingga lima penumpang," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk memudahkan penumpang saat check in, penumpang dapat langsung menunjukkan QR Code yang dikirimkan ke email setelah transaksi.

 BACA JUGA:

"Tidak perlu lagi repot-repot menukarkan kode booking ke loket. QR Code tersebut dapat langsung digunakan untuk boarding mulai 30 menit sebelum jadwal keberangkatan," ucap Eva.

Halaman:
1 2
