Kereta Cepat Bandung-Solo-Surabaya Diusulkan Masuk Proyek Strategis Nasional

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |07:14 WIB
Kereta Cepat Bandung-Solo-Surabaya Diusulkan Masuk Proyek Strategis Nasional
Kereta Cepat Bandung-Solo-Surabaya masuk menjadi PSN. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengusulkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang sifatnya murni swasta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait PSN di Istana Negara.

Adapun sebagian besar adalah pembangunan smelter antara lain di Kalimantan Barat yaitu Borneo Alumina itu ada 831 juta ton, alumina sebesar 2 juta ton dan aluminium sebesar 1 juta ton.

"Selain itu juga ada pengembangan lapangan migas di Genting dan juga usulan untuk kereta cepat dari Bandung-Jogja-Solo-Surabaya," ujar Airlangga dalam Keterangan Pers secara daring di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023 malam.

Dia juga menyebut bahwa beberapa proyek PSN yang juga dihentikan karena belum mulai dan belum dikeluarkan APBN-nya, antara lain Pelabuhan New Ambon, terkait Kawasan Industri Tanggamus, beberapa kawasan proyek PU antara lain Proyek Air Baku di Provinsi Bali, tol Rantau-Prapat-Kisaran, tol Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, tol Dumai-Sigambal-Rantau Prapat, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, dan Spam Kamijoro.

"Itu sepenuhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara offtaker dan finansialnya belum closing," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa proyek yang juga berubah nomenklaturnya dan berbagai isu yang membutuhkan persetujuan.

