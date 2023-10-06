RI Bakal Buat Kereta Cepat Sendiri, Begini Progresnya

JAKARTA - Indonesia segera membuat kereta cepat sendiri. Di mana sebelumnya, dunia perkeretaapian Indonesia telah membuat kereta tanpa masinis, LRT Jabodebek.

Berdasarkan unggahan video pada kanal YouTube resmi LPDP RI yang dikutip, Jumat (6/10/2023), PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRINS) dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia tengah melakukan riset pembuatan kereta cepat. Adapun kereta cepat tersebut dinamakan Kereta Cepat Merah Putih.

Dalam unggahannya Kereta Cepat Merah Putih ini akan menghubungkan Jakarta-Surabaya melalui jalur utara dengan rute Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.

Adapun produksi Kereta Cepat Merah Putih akan dilakukan oleh PT INKA. Di mana kereta ini ditargetkan rampung diproduksi pada 2025 dan melakukan uji coba pada 2026.

Kemudian Departemen Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga turut ambil bagian dalam membuat rancang bangun dan prototyping Kereta Cepat Merah Putih.

Ketua Tim Peneliti Rancang Bangun dan Proyotyping Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Agus Windharto mengatakan bahwa proyek ini dimulai pada tahun 2019, dimana pendanaanya berasal dari Riset Inovatif Produktif (RISPRO) sebesar Rp 4,89 miliar untuk 3 tahun penelitian.

"Pada tahun 2019, saya mendapatkan pendanaan RISPRO kompetisi untuk melakukan rancang bangun dan prototyping kereta cepat Indonesia. Pendanaannya selama 3 tahun, berhasil di tahun 2022. Namun karena ada Covid ya kita sempat diperpanjang," katanya.

Agus mengatakan bahwa saat ini riset tersebut sudah selesai. Adapun lingkup riset rancang bangun dan proyotyping Kereta Cepat Merah Putih ini termasuk pengerjaan desain envelope cabin dan kokpit, studi human factors engineering dan ergonomics, pengujian aerodinamis, serta perancangan dan pengujian struktur carbody.