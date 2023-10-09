Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Pangeran Mateen

Arfiah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:05 WIB
Sumber Kekayaan Pangeran Mateen
Sumber Kekayaan Pangeran Mateen. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Pangeran Mateen. Dirinya terkenal sebagai anak dari Sultan Brunei yang kaya raya dan seorang anggota militer.

Kehidupan dan kariernya sering menjadi topik perbincangan banyak orang. Ditambah, sosok Pangeran Mateen kini dikabarkan akan menikah pada Januari 2024.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), sumber kekayaan Pangeran Mateen sebesar USD5 juta atau setara dengan Rp78 miliar. Sumber kekayaan tersebut berasal dari karier militer Pangeran Mateen.

Diketahui, Pangeran Mateen lahir pada 10 Agustus 1991 di Brunei. Dirinya adalah anak kesepuluh Sultan Hassanal Bolkiah dan Puan Marian binti Abdul Aziz.

Karier militernya sekarang merupakan hasil dari pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst pada Mei 2010. Dia diterima bersama 200 anggota lainnya dalam Kursus Komisioning untuk Perwira Angkatan Darat Reguler.

Halaman:
1 2
