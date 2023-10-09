Sumber Kekayaan Ayunsri Harahap, Istri Syahrul Yasin Limpo yang Juga Dicegah KPK ke Luar Negeri

JAKARTA - Mengupas sumber kekayaan Ayunsri Harahap, istri Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya namanya tersorot dikarenakan dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, Ayunsri Harahap sendiri memiliki pekerjaan sebagai dokter. Dia juga menjabat sebagai staf ahli di Kantor Gubernur. Ketika suaminya menjadi menteri Jokowi, jabatannya pun berubah seperti aktif di organisasi hingga Dharma Wanita.

Berikut ini sumber kekayaan Ayunsri Harahap dari ELHKPN:

-TANAH DAN BANGUNAN Rp 8.950.695.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1025 m2/1900 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp 4.202.250.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/65 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 600.000.000

3. Tanah Seluas 661 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 594 m2/65 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 990 m2/84 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 350.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 590.000.000