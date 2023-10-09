Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Ayunsri Harahap, Istri Syahrul Yasin Limpo yang Juga Dicegah KPK ke Luar Negeri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |10:11 WIB
Sumber Kekayaan Ayunsri Harahap, Istri Syahrul Yasin Limpo yang Juga Dicegah KPK ke Luar Negeri
Ayunsri Harahap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengupas sumber kekayaan Ayunsri Harahap, istri Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya namanya tersorot dikarenakan dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, Ayunsri Harahap sendiri memiliki pekerjaan sebagai dokter. Dia juga menjabat sebagai staf ahli di Kantor Gubernur. Ketika suaminya menjadi menteri Jokowi, jabatannya pun berubah seperti aktif di organisasi hingga Dharma Wanita.

Berikut ini sumber kekayaan Ayunsri Harahap dari ELHKPN:

-TANAH DAN BANGUNAN Rp 8.950.695.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1025 m2/1900 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp 4.202.250.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/65 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 600.000.000

3. Tanah Seluas 661 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 594 m2/65 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 990 m2/84 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 350.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp 590.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175764/mentan_amran-1A8c_large.jpg
Hilirisasi Kelapa, Mentan: Potensi Devisa Capai Rp2.400 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172158/petani_ngeluh_harga_pupuk_masih_naik-3sqd_large.jpg
Hari Tani Nasional, Petani Ngeluh ke Mentan Harga Pupuk Subsidi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167432/mentan_amran-zCQ7_large.jpg
Anggaran Kementan Naik Jadi Rp40 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163978/mentan_amran-NlhS_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Penggilingan Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement