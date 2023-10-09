Rapat Perdana Bareng Presiden Jokowi, Plt Mentan Bahas Harga Gula hingga Beras

JAKARTA - Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini.

Dia mengaku akan mengikuti rapat internal terkait stabilitas harga pangan jagung, gula dan beras.

"Ini kan diundang bapak (Jokowi) ya, kita mau bahas jagung, gula, sama beras," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Dalam rapat tersebut, Arief mengaku sebagai Plt Mentan dan juga Kepala Bapanas. Meski diketahui, dirinya baru pertama kali rapat dengan Presiden sebagai Plt Mentan.

"Dua-duanya, badan pangan sama mentan. Kita coba pemenuhan kebutuhan dalam negeri, produksi, sama persiapan produksi, kan kita mau musim tanam 1 ya November ini, termasuk pupuk ya. Jadi fokusnya Kementan," ungkapnya.