HOME FINANCE PROPERTY

3 Jenis Hunian yang Dibangun di IKN, dari PNS hingga Orang Kaya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |10:35 WIB
3 Jenis Hunian yang Dibangun di IKN, dari PNS hingga Orang Kaya
Hunian Dibangun IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan terdapat tiga tipe hunian yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni hunian dinas untuk ASN, hunian komersial, dan hunian umum bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Konsep pembangunan di IKN mengadopsi konsep Compact City, dengan tiga tipe hunian yakni hunian dinas untuk ASN, hunian komersial, dan hunian umum," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim dikutip Antara, Selasa (10/10/2023).

Silvia menambahkan, terkait tipe hunian umum atau public housing difasilitasi oleh pemerintah khususnya bagi kaum menengah ke bawah.

"Hal ini dalam rangka agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian di IKN Nusantara," katanya.

Konsep pembangunan perumahan di IKN, mengikuti rencana fungsi tata ruang yang meliputi kawasan mixed-use atau fungsi campuran, dan heterogenitas demografi di IKN Nusantara. Kawasan mixed-use mengacu pada penciptaan berbagai kegiatan dan fungsi dalam satu area lingkungan (built environment).

1 2
