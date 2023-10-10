Proyek IKN Dipromosikan ke Investor Eropa Tengah, Tertarik?

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mempromosikan investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada tiga negara di Eropa Tengah yakni Hungaria, Slovakia, dan Austria dalam rangka menarik investasi.

"Melalui kunjungan ini, Otorita IKN telah mengidentifikasi lebih dari 10 pelaku usaha untuk dapat ditindaklanjuti keinginan mereka untuk berpartisipasi di IKN," ujar Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dikutip Antara, Selasa (10/10/2023).

Jaka mengatakan, OIKN melakukan kunjungan kerja ke tiga negara Eropa Tengah, yakni Hungaria, Slovakia, dan Austria untuk melakukan promosi investasi di IKN.

"Para pelaku usaha Hungaria terlihat begitu antusias menyambut peluang investasi di IKN. Lebih dari 43 perusahaan di bidang teknologi perkotaan, energi, limbah, teknologi geospasial, hingga pengelolaan air hadir dalam agenda Seminar Peluang Investasi di IKN," katanya.

Sementara itu, sebanyak 15 perusahaan di bidang teknologi telekomunikasi (radar dan pertahanan), energi, smart city, dan makanan menghadiri pemaparan peluang investasi di IKN Nusantara.