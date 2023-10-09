Ganjar Pranowo Tegaskan soal IKN Usung Konsep Smart City

JAKARTA - Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Dalam sebuah kiriman di akun Twitter pribadinya, Ganjar menunjukkan tekadnya untuk meneruskan semua proyek yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk IKN yang menjadi perhatian utama publik.

BACA JUGA:

Dalam pernyataannya, Ganjar juga menekankan pentingnya mewujudkan konsep smart city di wilayah IKN. Menurutnya, sekitar 70% dari wilayah IKN akan diperuntukkan sebagai area hijau, yang akan menjadi tempat untuk kegiatan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memenuhi 80% kebutuhan energi di IKN melalui sumber energi terbarukan, sebagai langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

BACA JUGA:

Ganjar menggambarkan IKN sebagai contoh nyata dari konsep smart city, di mana semua layanan publik akan diselenggarakan dengan menggunakan teknologi canggih.