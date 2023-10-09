Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ganjar Pranowo Tegaskan soal IKN Usung Konsep Smart City

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:49 WIB
Ganjar Pranowo Tegaskan soal IKN Usung Konsep <i>Smart City</i>
Ganjar Pranowo tegaskan soal IKN usung konsep smart city. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Dalam sebuah kiriman di akun Twitter pribadinya, Ganjar menunjukkan tekadnya untuk meneruskan semua proyek yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk IKN yang menjadi perhatian utama publik.

 BACA JUGA:

Dalam pernyataannya, Ganjar juga menekankan pentingnya mewujudkan konsep smart city di wilayah IKN. Menurutnya, sekitar 70% dari wilayah IKN akan diperuntukkan sebagai area hijau, yang akan menjadi tempat untuk kegiatan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memenuhi 80% kebutuhan energi di IKN melalui sumber energi terbarukan, sebagai langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

 BACA JUGA:

Ganjar menggambarkan IKN sebagai contoh nyata dari konsep smart city, di mana semua layanan publik akan diselenggarakan dengan menggunakan teknologi canggih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement