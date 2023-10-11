IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.932

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat pada perdagangan Rabu (11/10/2023). IHSG hari ini menguat 0,14% ke level 6.931,75.

Dibuka koreksi pagi tadi, indeks komposit mampu rebound di 6.917,38, dan bertahan di zona hijau hingga level 6.965.82.

Sebanyak 274 saham menguat, 238 saham turun,dan 241 saham stagnan. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp10,39 triliun, dengan volume 21,47 miliar lembar saham.

Sektor yang memimpin penguatan adalah infrastruktur 3,65%, properti 0,84%, hingga konsumer siklikal 0,44%. Sedangkan dua sektor pemberat adalah teknologi turun 1,20%, dan kesehatan 0,44%