Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.932

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:56 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.932
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat pada perdagangan Rabu (11/10/2023). IHSG hari ini menguat 0,14% ke level 6.931,75.

Dibuka koreksi pagi tadi, indeks komposit mampu rebound di 6.917,38, dan bertahan di zona hijau hingga level 6.965.82.

Sebanyak 274 saham menguat, 238 saham turun,dan 241 saham stagnan. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp10,39 triliun, dengan volume 21,47 miliar lembar saham.

Sektor yang memimpin penguatan adalah infrastruktur 3,65%, properti 0,84%, hingga konsumer siklikal 0,44%. Sedangkan dua sektor pemberat adalah teknologi turun 1,20%, dan kesehatan 0,44%

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement