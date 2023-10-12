Penerbangan Dipindah ke Kertajati, Ini Nasib Bandara Husein Sastranegara

Penerbangan bandara Husein akan dipindah ke kertajati (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ini nasib Bandara Husein Sastranegara usai penerbangan dialihkan ke Bandara Kertajati yang akan diulas dalam artikel ini.

Penerbangan yang sebelumnya sudah terjadwal menggunakan pesawat jet ke Bandara Husein Sastranegara bakal segera dialihkan ke Bandara Kertajati pada 29 Oktober 2023 mendatang.

Lantas bagaimana dengan Bandara Husein Sastranegara ke depannya?

President Director AP II Muhammad Awaluddin menjelaskan, Bandara Husein Sastranegara akan beroperasi meskipun ada perpindahan penerbangan berjadwal menggunakan pesawat jet.

Di Bandara Husein Sastranegara akan melayani penerbangan berjadwal menggunakan pesawat propeller dan penerbangan general aviation seperti private jet.