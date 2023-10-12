Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Tarif Hotel Sultan yang Akan Segera Dikosongkan

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:18 WIB
Intip Tarif Hotel Sultan yang Akan Segera Dikosongkan
Intip Tarif Hotel Sultan yang Segera Dikosongkan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hotel Sultan kini menjadi sorotan setelah terjadi sengketa antara pemilik dengan Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno. Bahkan Hotel Sultan harus dikosongkan karena izinnya sudah habis.

Salah satu ikon kemegahan Senayan ini pun telah resmi diambil alih negara dari tangan PT Indobuildco, Pontjo Sutowo. Pengambilalihan ini menandai akhir dari era pemilik lama dan dimulainya babak baru bagi hotel bergengsi ini.

Di sisi lain, Hotel Sultan Jakarta, memiliki sentuhan kerajaan Jawa yang khas, telah menjadi primadona di Jakarta.

Menurut data dari laman resmi Hotel Sultan, hotel ini memiliki nuansa sentuhan kerajaan jawa memiliki tarif penginapan per malam di hotel yang sangat bervariasi.

Berikut ini adalah daftar lengkap tarif menginap di Hotel Sultan Jakarta:

Deluxe Room: Rp1,4 juta hingga Rp1.815.000

Grand Deluxe: Rp1,6 juta hingga Rp2.117.500

Executive Room: Rp2 juta hingga Rp3.267.000

Lagoon Suite: Rp2,6 juta hingga Rp3.993.000

Lanais 1 Bedroom: Rp2,8 juta hingga Rp4.235.000

Lanais 2 Bedroom: Rp5 juta hingga Rp6,2 juta

Apartment 2 Bedroom: Rp5.429.000

Apartment 3 Bedroom: Rp6.639.000

Royal Suite 2 Bedroom: Rp6 juta hingga Rp7.260.000

Presidential Suite: Rp84,7 juta

Hotel Sultan Jakarta bukan hanya tempat menginap, tetapi juga tempat untuk menikmati fasilitas umum mewah seperti lapangan tenis, kolam renang, jacuzzi, gym, dan pusat kebugaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/470/3067619/park-hyatt-jakarta-perkuat-posisi-sebagai-mice-dan-luxury-hotel-pada-acara-hyatt-fair-2024-98iYLft6r5.jpg
Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi Sebagai MICE dan Luxury Hotel Pada Acara Hyatt Fair 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/470/3054579/ternyata-segini-harga-hotel-mewah-tempat-erina-gudono-menginap-di-as-7tL7dwJCOB.jpg
Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/470/3048089/320-hotel-jadi-korban-pemalsuan-data-google-business-K7Y6S8gZUG.jpg
320 Hotel Jadi Korban Pemalsuan Data Google Business
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/470/3034549/chief-talk-okezone-pelaku-usaha-perhotelan-harus-adaptasi-perkembangan-zaman-xZM8Q1b9ro.jpg
Chief Talk Okezone: Pelaku Usaha Perhotelan Harus Adaptasi Perkembangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/470/3008601/long-weekend-waisak-2024-hotel-di-jogja-solo-dan-semarang-penuh-JdVphKukSq.jpg
Long Weekend Waisak 2024, Hotel di Jogja, Solo dan Semarang Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/470/2981905/7-orang-terkaya-pemilik-hotel-mewah-di-indonesia-4KgZEHCmaC.jpg
7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement