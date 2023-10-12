Intip Tarif Hotel Sultan yang Akan Segera Dikosongkan

JAKARTA - Hotel Sultan kini menjadi sorotan setelah terjadi sengketa antara pemilik dengan Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno. Bahkan Hotel Sultan harus dikosongkan karena izinnya sudah habis.

Salah satu ikon kemegahan Senayan ini pun telah resmi diambil alih negara dari tangan PT Indobuildco, Pontjo Sutowo. Pengambilalihan ini menandai akhir dari era pemilik lama dan dimulainya babak baru bagi hotel bergengsi ini.

Di sisi lain, Hotel Sultan Jakarta, memiliki sentuhan kerajaan Jawa yang khas, telah menjadi primadona di Jakarta.

Menurut data dari laman resmi Hotel Sultan, hotel ini memiliki nuansa sentuhan kerajaan jawa memiliki tarif penginapan per malam di hotel yang sangat bervariasi.

Berikut ini adalah daftar lengkap tarif menginap di Hotel Sultan Jakarta:

Deluxe Room: Rp1,4 juta hingga Rp1.815.000

Grand Deluxe: Rp1,6 juta hingga Rp2.117.500

Executive Room: Rp2 juta hingga Rp3.267.000

Lagoon Suite: Rp2,6 juta hingga Rp3.993.000

Lanais 1 Bedroom: Rp2,8 juta hingga Rp4.235.000

Lanais 2 Bedroom: Rp5 juta hingga Rp6,2 juta

Apartment 2 Bedroom: Rp5.429.000

Apartment 3 Bedroom: Rp6.639.000

Royal Suite 2 Bedroom: Rp6 juta hingga Rp7.260.000

Presidential Suite: Rp84,7 juta

Hotel Sultan Jakarta bukan hanya tempat menginap, tetapi juga tempat untuk menikmati fasilitas umum mewah seperti lapangan tenis, kolam renang, jacuzzi, gym, dan pusat kebugaran.