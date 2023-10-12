Ini Tips Fresh Graduate agar Mudah Dapat Kerja meski Minim Pengalaman

JAKARTA - Lulusan baru alias fresh graduate kerap kali mengalami kesulitan mendapat pekerjaan pertama.

Hal ini dikarenakan mereka yang dinilai belum memiliki pengalaman yang mumpuni sesuai dengan bidang pekerjaan yang diminati.

BACA JUGA:

HR & Psychology Consultant, Peter Samuel Oloi mengatakan bahwa anak muda di jenjang usia 20 hingga 30 tahun tengah memasuki fase eksplorasi diri dan karir.

Menurut Peter, dalam fase tersebut akan sulit menemukan pekerjaan tetap dan cocok dengan passion.

BACA JUGA:

“Jadi yang bisa dilakukan sebagai fresh graduate adalah pahami dulu dirinya, kira-kira dia senangnya apa, yang benar-benar konstan dia suka,” kata Peter dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (12/10/2023).