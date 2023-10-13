Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kapan Pinjol Bisa Hubungi Kontak Darurat?

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:52 WIB
Kapan Pinjol Bisa Hubungi Kontak Darurat?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Kapan pinjol bisa hubungi kontak darurat ? Hal ini kerap menjadi pertanyaan bagi debitur pinjaman online.

Padahal, pinjol tidak langsung menghubungi kontak darurat ketika debitur menunggak. Lantas kapan pinjol hubungi kontak darurat? Ternyata injol akan menghubungi kontak darurat apabila debitur gagal bayar atau galbay.

Beberapa tahapan penagihan mereka lakukan sebelum menghubungi kontak darurat yang dijadikan jaminan oleh debitur. Berikut adalah beberapa tahapan penagihan yang akan dilakukan oleh pinjol melansir berbagai sumber, Jumat (13/10/23):

1. Peringatan Lewat Aplikasi

Tahapan pertama penagihan pinjol biasanya dimulai melalui aplikasi pengajuan pinjaman. Pinjol akan mengirimkan peringatan melalui notifikasi atau pesan di aplikasi untuk memberitahukan tentang keterlambatan pembayaran.

Umumnya peringatan berisi informasi tentang jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan instruksi tentang cara membayar.

Halaman:
1 2
