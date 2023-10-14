Siapa Investor Sirkuit Mandalika? Ternyata Ini Orangnya

JAKARTA- Saat ini banyak masyarakat yang penasaran tentang siapa investor Sirkuit Mandalika? Berhubung gelaran MotoGP 2023 yang kembali dilaksanakan di Indonesia.

Balapan kuda besi tersebut berlangsung di Sirkuit mandalika dari 13 hingga 15 Oktober 2023.

Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang tersebut. Semua ini karena Indonesia telah memiliki sirkuit bertaraf Internasional yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu topik menarik yaitu dalam pembangunannya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menggandeng Vinci Construction Grand Project (VCGP) sebagai investor Sirkuit Mandalika.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023) perusahaan tersebut merupakan anak usaha Vinci Construction, sebuah BUMN Prancis, yang bergerak di bidang desain dan konstruksi proyek infrastruktur besar dunia.

Berdiri sejak 1899 dengan pekerja lebih dari 179 ribu orang, Vinci Construction menjadi perusahaan konstruksi terbesar di dunia dari sisi pendapatan. Perusahaan ini bahkan memiliki nilai pemasukan yang fantastis, yakni 40,25 miliar Euro.