Hari Pangan Sedunia 2023, Jokowi: Cadangan Beras Indonesia Cukup

JAKARTA – Memperingati hari pangan sedunia 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan cadangan beras Indonesia cukup. Ucapan Hari Pangan Sedunia itu disampaikan Presiden Jokowi melalui unggahan di akun instagram miliknya @jokowi dengan sebuah gambar ilustrasi.

Ilustrasi tersebut menggambarkan Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam sedang menyirami tanaman pohon. Di sekelilingnya, ada petani yang sedang memanen buah dan sayuran, peternak yang sedang memberi makan sapi, serta peternak gurame yang juga sedang memberi makan ikan.

Dalam keterangan gambar itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat bagi dunia, tidak terkecuali Indonesia dalam hal tantangan krisis pangan.

"El Nino, kenaikan suhu bumi, kemarau panjang yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen, hingga faktor geopolitik dunia telah mempengaruhi pasokan pangan, " tulis Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Senin (16/10/2023).

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi dengan menyiapkan cadangan beras yang cukup.

Selain itu, jauh-jauh hari sebelumnya, infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan telah dibangun, mulai dari waduk, ribuan embung hingga jaringan irigasi.