Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Impor Vietnam dan Thailand Banjiri Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:48 WIB
Beras Impor Vietnam dan Thailand Banjiri Indonesia
Impor beras banjiri pasar RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Beras impor dari Vietnam dan Thailand membanjiri Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada beberapa negara yang memberlakukan restriksi ekspor beras antara lain adalah India, Bangladesh, dan Rusia.

India menerapkan restriksi ini sejak 20 Juli 2022 hingga 31 Desember 2023 untuk komoditas broken rice dan non basmati rice. Kemudian Bangladesh menerapkan restriksi ini mulai tanggal 29 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023 untuk komoditas beras.

Selanjutnya Rusia yang menerapkan restriksi ekspor beras sejak 30 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023 untuk komoditas beras dan bubur beras.

"Proporsi nilai impor beras asal India terus menurun setelah India memberlakukan larangan ekspor," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Bahkan, dia menyebut bahwa proporsinya bahkan menjadi sangat kecil di bulan-bulan terakhir. Pada September 2023, proporsi impor beras asal India hanya memberikan kontribusi sebesar 0,39% dari total impor beras.

"Hal ini karena memang kebijakan dari restriksi ekspor di negara India, oleh sebab itu impor kita terlihat beralih ke negara lain sehingga proporsi impor beras dari Indonesia paling besar berasal dari Vietnam dan Thailand," ungkap Amalia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140033/harga_beras-2aTX_large.jpg
6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103681/beras-e1y5_large.jpg
RI Stop Impor, Harga Beras Dunia Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095990/3-85-juta-ton-beras-impor-banjiri-ri-dari-januari-november-2024-5iHOjtF6yu.jpg
3,85 Juta Ton Beras Impor Banjiri RI dari Januari-November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087234/bertemu-pm-india-prabowo-ingin-kesepakatan-impor-beras-diselesaikan-23LMuAGodm.jpg
Bertemu PM India, Prabowo Ingin Kesepakatan Impor Beras Diselesaikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement