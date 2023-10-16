Apakah Rating Mempengaruhi Orderan Maxim?

JAKARTA – Apakah rating mempengaruhi orderan Maxim? Rating pada pengemudi Maxim baik motor maupun mobil bisa mempengaruhi orderan yang di dapat.

Sama dengan ojek online lainnya, Maxim juga menggunakan parameter penilaian yang diberikan penumpang. Jika layanan yang diberikan driver kurang memuaskan, maka secara otomatis akan mempengaruhi penilaian dari konsumennya.

Bahwasanya, rating pada aplikasi ojek online ini merupakan indikator atau penilaian terhadap kinerja seorang pengemudi.

Jadi, jika ditanya apakah rating mempengaruhi orderan Maxim? Tentu saja, karena semakin tinggi rating, semakin banyak juga orderan yang akan masuk.

Berikut merupakan cara cepat menambah nilai rating pada aplikasi Maxim yang telah dirangkum Okezone, Senin, (16/10/2023).