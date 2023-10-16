4 Fakta Pembangunan Proyek IKN hingga Bentuk Hunian Rumahnya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengatakan progres capaian pembangunan IKN di Kalimantan Timur mencapai 40%.

Dikutip dari sumber Okezone berikut fakta mengenai proyek - proyek yang akan di bangun di IKN pada Senin (16/10/2023).

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan yang dimaksud meliputi keseluruhan infrastruktur dasar, kantor pemerintahan, fasilitas umum & fasilitas sosial hingga hunian rumah.

Pembangunan infrastruktur dasar di IKN itu mencakup seperti jalan, air minum, sanitasi dan sampah. Kemudian juga kantor pemerintah, tempat peribadatan, kantor presiden, istana dan lain-lain.