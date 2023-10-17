Negara yang Bangkrut akibat Beri Subsidi Terlalu Besar, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sejumlah negara bangkrut karena memberikan subsidi yang terlalu besar.

Venezuela merupakan salah satu negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Tetapi, siapa yang menyangka kalau kekayaan tersebut menjadi awal dari kehancuran mereka.

Biasanya negara-negara dengan penghasil minyak besar ini, 95% pemasukannya itu berasal dari ekspor minyak yang mereka lakukan.

Dalam artian lain, uang yang masuk ke negara ini akan sangat bergantung pada harga minyak di dunia.

Saat harga minyak tinggi pemasukan mereka juga akan besar, begitupun sebaliknya.

Berikut ini berdasarkan catatan Okezone beberapa negara yang bangkrut karena subsidi yang terlalu besar:





1. Sri Lanka

Krisis Ekonomi yang terjadi di negara ini membuat Masyarakat menjadi frustasi hingga kabur dan bekerja di luar negeri.