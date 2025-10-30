Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |19:05 WIB
Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI
Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Optimalisasi aset M Bloc Space dapat meningkatkan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai pemilik lahan (landlord) kawasan M Bloc Space, Perum Peruri berperan penting dalam mendorong keberlanjutan kawasan ini sebagai contoh kolaborasi strategis antara BUMN dan sektor industri kreatif. 

Plt. Direktur Utama Peruri Property Fakky Ismail menyampaikan bahwa kolaborasi antara Peruri dan M Bloc Space berhasil mengubah area yang sebelumnya terbengkalai menjadi destinasi transit yang hidup dan produktif.

“Perputaran ekonomi tidak selalu berasal dari gedung-gedung bertingkat. Justru, ekonomi kreatif tumbuh dari komunitas, musik, kuliner, dialog, dan harapan anak muda. Itulah sebabnya kami mendukung kelanjutan pengembangan ini melalui New M Bloc, bukan untuk mengulang hal yang sama, melainkan untuk memperbesar dampak dari sesuatu yang telah terbukti berhasil,” ujar Fakky dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Fakky menjelaskan bahwa M Bloc Space merupakan bagian dari kawasan Kota Peruri, sebuah program optimalisasi aset dengan skala yang lebih besar yang mulai digagas pada tahun 2023. Kota Peruri dirancang sebagai kawasan terintegrasi di tengah kota Jakarta Selatan, yang tidak hanya menjadi ruang aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi ruang publik dan pusat kreativitas urban.

Sejak awal 2025, M Bloc Space menjalani proses renovasi dan beautifikasi besar-besaran sebagai langkah evolusi menuju destinasi kreatif urban terdepan di Jakarta. Transformasi tersebut meliputi perombakan total area lobi utama agar lebih luas, modern, dan inklusif; pembangunan musholla dan toilet baru di area belakang; serta renovasi atap pada deretan shophouse dan tenant eksisting yang kini tampil lebih segar dan selaras secara visual.

M Bloc juga melakukan revitalisasi penuh pada atap, lantai, dan bangunan M Bloc Live House untuk meningkatkan kualitas akustik, pencahayaan, dan kenyamanan bagi konser maupun kegiatan komunitas. Tak hanya itu, pemasangan kanopi pedestrian di sisi selatan dan utara hingga wandelgang area belakang menghadirkan pengalaman ruang publik yang lebih teduh, aman, dan ramah bagi semua pengunjung.

“Tidak ada yang berubah dari M Bloc dalam hal visi dan nyawa, semangat kita tetap sama, yaitu pergerakan kreatif,” ujar CEO M Bloc Space Ahmad Romero Comacho dalam konferensi pers peluncuran New M Bloc Space. 

 

