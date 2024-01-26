Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Aset Tommy Soeharto Rp2 Triliun yang Dilelang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:05 WIB
Daftar Aset Tommy Soeharto Rp2 Triliun yang Dilelang
Daftar Aset Tommy Soeharto yang Dilelang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bakal melelang kembali aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Aset Tommy Soeharto masih belum laku, mungkin akan dilelang ulang di 2024,” kata Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto dalam media briefing di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Aset Tommy Soeharto telah dilelang sebanyak tiga kali sejak 2022 dan masih belum mendapatkan penawaran masuk hingga saat ini. Joko menduga terdapat dua alasan yang membuat aset PT Timor Putra Nasional (TPN) tersebut sulit mendapatkan pembeli, yaitu masalah harga dan asumsi bahwa aset tersebut merupakan barang bermasalah.

“Tapi itu biasa, namanya lelang kan ada sitaan kejaksaan juga laku. Mungkin belum dapat pembeli yang pas saja,” ujar Joko.

Menurut Joko, belum ada tanggal pasti terkait tanggal lelang aset-aset milik Tommy Soeharto. Hal itu disebabkan pihaknya masih menunggu permohonan lelang dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN.

Joko mengatakan akan memberikan informasi lebih lanjut bila permintaan dari PKKN sudah diajukan.

Halaman:
1 2
