HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Resmi Perpanjang Tugas Satgas BLBI hingga 31 Desember 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:24 WIB
Jokowi Resmi Perpanjang Tugas Satgas BLBI hingga 31 Desember 2024
Presiden Jokowi perpanjang masa tugas satgas BLBI. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang masa tugas satgas BLBI tahun depan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya sampai dengan 31 Desember 2024.

Keputusan Presiden ini sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI hingga. 31 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif.

Selain itu, kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam Satgas BLBI telah terbangun dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung penyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan.

 BACA JUGA:

Sekedar informasi tambahan, Hingga akhir tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp35,196 triliun, di antaranya berupa penyetoran PNBP dari obligor/debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda.

Halaman:
1 2
