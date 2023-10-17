Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas Sita Aset BLBI Berupa Tanah 85 Hektare di Banten

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:19 WIB
Satgas Sita Aset BLBI Berupa Tanah 85 Hektare di Banten
Satgas BLBI Ambil Kembali Aset Negara. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Satgas BLBI kembali melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti Eks BPPN/eks BLBI berupa tanah seluas 85,84 Ha, yang terletak di Desa Bojong dan Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Adapun estimasi nilai mencapai Rp171,68 miliar (berdasarkan NJOP Tanah).

"Adapun aset tersebut berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks debitur PT Pentabinangun Sejahtera/eks kredtur PT Bank Indonesia Raya (Bank Bira Tbk) BBKU," ujar Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban di Banten, Selasa (17/10/2023).

Saat ini, aset tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI.

Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," pungkas Rionald.

Halaman:
1 2
