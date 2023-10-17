Rincian Kerugian Kasus Penipuan Arisan Tas Mewah dari Kalangan Artis hingga Selebgram

JAKARTA- Rincian kerugian kasus penipuan arisan tas mewah dari kalangan artis hingga selebgram yang saat ini viral. Kasus ini mencuat setelah artis, Ivan Gunawan alias Igun mengunggah sebuah postingan di instagram.

Dalam postingannya, Igun mencari sosok bernama Hans Virgoro yang diduga adalah bandar dari arisan tas mewah ini. Namun kini, Hans menghilang dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya.

Setelah unggahan Ivan Gunawan yang diduga mencari Hans yang menghilang entah kemana. Sejumlah perempuan peserta arisan segera datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi.

Salah satunya Aktris Alda Augustine membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jakarta, terkait kasus dugaan penipuan, 11 Oktober 2023.

Tak sendiri, Alda hadir di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Putri Maya Rumanti. Adapun pihak terduga pelaku merupakan bandar arisan tas mewah berinisial HV.

Lantas berapa kerugian kasus penipuan arisan tas mewah dari kalangan artis hingga selebgram yang saat ini viral? Kepada awak media, Putri Maya selaku kuasa hukum menceritakan kronologi dugaan penipuan yang menimpa sang klien. Alda Augustine dikatakan Putri masuk dalam grup arisan tas mewah merek Hermes.