HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Benar Balik Modal Kereta Cepat Whoosh 100 Tahun?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:34 WIB
Apa Benar Balik Modal Kereta Cepat Whoosh 100 Tahun?
Balik modal kereta cepat Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apa benar balik modal Kereta Cepat Whoosh 100 tahun? Ternyata pemerintah memperkirakan balik modal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat Whoosh tidak lebih dari 100 tahun.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, hitungan balik modal Whoosh harus dilihat secara menyeluruh. Di mana, perhitungannya didasarkan pada seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis itu.

Komponen yang dimaksud Rosan bukan hanya pada nilai harga tiket kereta cepat saja, namun juga pada tenan, sponsor, vendor, dan hal lainnya yang bisa memberikan nilai kontribusinya.

"Jadi jangan kita melihat dari satu kacamata saja, tapi kita bisa lihat yang lebih besar," ujar Rosan saat ditemui wartawan di kawasan Stasiun Halim, Jakarta Timur, Selasa (17/10/2023).

Pernyataan itu merupakan respons atas analisa yang diutarakan Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Berdasarkan hitungannya, Faisal menyebut Whoosh baru akan balik modal dalam waktu lebih dari 100 tahun

Menurut Rosan perhitungan Faisal hanya didasarkan pada harga tiket kereta cepat saja, tanpa melihat komponen lainnya.

Halaman:
1 2
