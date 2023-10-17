Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Ingin Iklim Usaha Tetap Sejuk di Tahun Pemilu

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:28 WIB
Pengusaha Ingin Iklim Usaha Tetap Sejuk di Tahun Pemilu
Ketua Apindo Shinta Bicara soal Iklim Usaha di Tahun Politik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani meminta pemerintah menjaga kondusifitas menjelang pemilihan umum (pemilu) agar iklim usaha tetap berjalan baik.

"Jadi sekarang kami harapkan pemerintah bisa menjaga kondusivitas daripada iklim usaha di Indonesia," kata Shinta saat ditemui di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Selasa (17/10/2023).

Meski demikian, Shinta tetap optimis semua bisnis di Indonesia berjalan normal. Ia juga mengaku selalu memberikan keyakinan kepada investor yang hendak menanamkan modalnya di Tanah Air.

Shinta menegaskan, pihaknya tidak ingin ikut campur dalam politik praktis, saat ini menurutnya Apindo berfokus pada keberlangsungan iklim usaha.

"Jadi kami clear. Fokus Kami adalah bagaimana bisnis bisa terus berjalan, permasalahan yang terjadi di lapangan kami terus berikan masukan, tapi kami tidak ingin mencampuri urusan politik," tegasnya.

Halaman:
1 2
