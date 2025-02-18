Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |05:51 WIB
Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?
Hipmi soal Pertumbuhan Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi Jaya), Ryan Haroen menyatakan bahwa pihaknya berkomiten  membawa pengusaha muda ini ke level yang lebih tinggi.


Hal ini dalam mendukung pengusaha muda dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta

1. Jadikan Jakarta Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi


Di menjelaskan pihaknya secara aktif mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda baru melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan pendampingan. Peningkatan jumlah pengusaha muda ini berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan inovasi di Jakarta.


“Kami bertekad menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan," ujarnya saat melantik 430 jajaran pengurus baru periode 2025 – 2028 di Jakarta, Senin (17/2/2025).


2. Punya Peran Strategis Bangun Kota


Dia menuturkan pengusaha muda memiliki peran strategis dalam membangun kota ini, tidak hanya sebagai pencipta lapangan pekerjaan tetapi juga sebagai inovator yang mampu menjawab tantangan zaman. 


"Kami akan fokus pada kolaborasi strategis agar Jakarta semakin kompetitif, inklusif dan siap bersaing di tingkat global serta untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” tambah Ryan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069436/pengusaha-ritel-ungkap-penyebab-daya-beli-masyarakat-ri-turun-OAFl8pDi9q.jpg
Pengusaha Ritel Ungkap Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055551/singgung-kelas-menengah-menko-airlangga-minta-belanja-di-indonesia-saja-LuiGX8YToz.jpg
Singgung Kelas Menengah, Menko Airlangga Minta Belanja di Indonesia Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/320/3054029/pengusaha-curhat-adanya-pembatasan-impor-ke-kemenperin-dS1v9B7SEC.jfif
Pengusaha Curhat Adanya Pembatasan Impor ke Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/470/3014251/pengusaha-tolak-aturan-iuran-tapera-yang-potong-gaji-pekerja-jsr9jFYJrF.jpg
Pengusaha Tolak Aturan Iuran Tapera yang Potong Gaji Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/455/3001484/kisah-purnomo-setiawan-dari-pegawai-kini-jadi-bos-gultik-usung-semangat-ingin-hidup-lebih-baik-ivaICWBfAy.jpg
Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986211/pengusaha-eropa-sebut-berbisnis-di-china-semakin-sulit-kenapa-P7FUKaWWH2.jpg
Pengusaha Eropa Sebut Berbisnis di China Semakin Sulit, Kenapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement