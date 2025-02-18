Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi Jaya), Ryan Haroen menyatakan bahwa pihaknya berkomiten membawa pengusaha muda ini ke level yang lebih tinggi.



Hal ini dalam mendukung pengusaha muda dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta

1. Jadikan Jakarta Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Di menjelaskan pihaknya secara aktif mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda baru melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan pendampingan. Peningkatan jumlah pengusaha muda ini berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan inovasi di Jakarta.



“Kami bertekad menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan," ujarnya saat melantik 430 jajaran pengurus baru periode 2025 – 2028 di Jakarta, Senin (17/2/2025).



2. Punya Peran Strategis Bangun Kota



Dia menuturkan pengusaha muda memiliki peran strategis dalam membangun kota ini, tidak hanya sebagai pencipta lapangan pekerjaan tetapi juga sebagai inovator yang mampu menjawab tantangan zaman.



"Kami akan fokus pada kolaborasi strategis agar Jakarta semakin kompetitif, inklusif dan siap bersaing di tingkat global serta untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” tambah Ryan.