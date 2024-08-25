Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Curhat Adanya Pembatasan Impor ke Kemenperin

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |13:29 WIB
Pengusaha Curhat Adanya Pembatasan Impor ke Kemenperin
Pengusaha soal Impor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigenerasi Indonesia (Perprindo) melakukan audiensi dengan Kementerian Perindustrian. Pertemuan membahas adanya wacana kebijakan pembatasan produk impor dan pemindahan jalur masuk impor atau pelabuhan tujuan ke wilayah timur Indonesia.

Pengusaha menyampaikan beberapa usulan HS Code Produk Elektronika khususnya di bidang Air Conditioner (AC) dan Refrigrator yang dimintakan pengecualian dikarenakan ada produksi dalam negeri tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila pemerintah benar akan menerapkan pemindahan jalur masuk impor ke wilayah timur Indonesia.

Wakil Sekjen Perprindo Heryanto mengatakan, ada beberapa produk pendingin yang tidak ada produksi dalam negeri sehingga tidak ada produk subsitusi lokal. Heryanto menjelaskan terkait pengecualian HS Code kategori AC 8415 untuk kebutuhan komersial seperti untuk gedung, perkantoran, hotel, mall/pusat perbelanjaan, restoran, rumah sakit, bandara, dan lainnya.

"Sedangkan pengecualian HS Code 8418 kategori Refrigrator karena merupakan kebutuhan komersial seperti industri makanan dan minuman, industri perikanan, UMKM, Supermarket, dan minimarket," ujarnya, Minggu (25/8/2024).

Selanjutnya, faktor kesiapan infrastruktur pelabuhan di wilayah timur Indonesia perlu adanya pertimbangan yang matang dari pemerintah dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai untuk Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Sorong. Tidak banyak pelabuhan di luar wilayah Pulau Jawa dapat melayani kapal khsusus ekspor-impor

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/320/3114808/hpmi_jaya-AeGi_large.jpg
Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069436/pengusaha-ritel-ungkap-penyebab-daya-beli-masyarakat-ri-turun-OAFl8pDi9q.jpg
Pengusaha Ritel Ungkap Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055551/singgung-kelas-menengah-menko-airlangga-minta-belanja-di-indonesia-saja-LuiGX8YToz.jpg
Singgung Kelas Menengah, Menko Airlangga Minta Belanja di Indonesia Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/470/3014251/pengusaha-tolak-aturan-iuran-tapera-yang-potong-gaji-pekerja-jsr9jFYJrF.jpg
Pengusaha Tolak Aturan Iuran Tapera yang Potong Gaji Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/455/3001484/kisah-purnomo-setiawan-dari-pegawai-kini-jadi-bos-gultik-usung-semangat-ingin-hidup-lebih-baik-ivaICWBfAy.jpg
Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986211/pengusaha-eropa-sebut-berbisnis-di-china-semakin-sulit-kenapa-P7FUKaWWH2.jpg
Pengusaha Eropa Sebut Berbisnis di China Semakin Sulit, Kenapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement