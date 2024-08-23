Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal RUU Pilkada, Pengusaha Pilih Netral

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:49 WIB
Soal RUU Pilkada, Pengusaha Pilih Netral
Apindo bicara soal RUU Pilkada. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya menghormati lembaga negara yang berkaitan dengan keputusan politik

Serta lanjut dia memiliki posisi yang netral dalam pandangan politik dan lebih membutuhkan aturan atau regulasi kepastian dalam berusaha.

“Yang kami kedepankan adalah rule of law-nya, dan kami menghormati lembaga-lembaga yang memiliki pandangan-pandangan sendiri. Tapi yang pasti buat kami adalah rule of law itu yang harus kita kedepankan dan harus ada kepastian. Kalau pelaku usaha melihatnya begitu,” ujar Shinta dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta dikutip Antara Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, merupakan etika penting dalam berbisnis, terlebih Apindo memiliki tugas penting yakni untuk membantu agar iklim usaha di Indonesia dapat senantiasa kondusif serta mendapatkan kepastian berusaha dari negara.

“Jadi sama dengan berbisnis, kita juga beretika, tentu saja berpolitik juga ada seninya. Tapi Apindo tidak akan masuk ke dalam ranah urusan politik,” tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/320/3034971/ribuan-buruh-bakal-demo-di-mk-besok-ini-9-tuntutannya-jdU7Xg3Bvq.jpg
Ribuan Buruh Bakal Demo di MK Besok, Ini 9 Tuntutannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/320/2786798/siap-siap-5-juta-buruh-di-100-ribu-pabrik-bakal-mogok-nasional-tolak-uu-cipta-kerja-MSBKMrim1k.jpg
Siap-Siap! 5 Juta Buruh di 100 Ribu Pabrik Bakal Mogok Nasional Tolak UU Cipta Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/320/2785209/tolak-pengesahan-uu-cipta-kerja-5-juta-buruh-ancam-mogok-hingga-demo-DoeF41LCWl.jpg
Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Ancam Mogok hingga Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/29/320/1554497/demo-ump-2-desember-pengusaha-jalankan-dengan-hati-sejuk-nTPyhG6oup.jpg
Demo UMP 2 Desember, Pengusaha: Jalankan dengan Hati Sejuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/29/320/1554470/demo-2-desember-sudah-ada-yang-cancel-booking-an-hotel-kctiBFN9Aj.jpg
Demo 2 Desember, Sudah Ada yang Cancel Booking-an Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/29/320/1554448/kadin-tak-khawatirkan-demo-2-desember-FhBApbI4PO.jpg
Kadin Tak Khawatirkan Demo 2 Desember
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement