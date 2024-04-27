Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |20:16 WIB
Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik
Kisah Pengusaha Gultik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Semangat ingin mendapatkan kesuksesan pasti dimiliki setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang siap tertatih-tatih lebih dahulu untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pria asal Solo, Purnomo Setiawan rela berdarah-darah untuk mengubah hidupnya lebih baik. Pasalnya, dia awalnya adalah pegawai salah satu usaha gulai tikungan (gultik) di Blok M, Jakarta Selatan, dan kini menjadi salah satu bos usaha di sana.

Sebagai informasi, kawasan Blok M memang sudah terkenal menjadi pusatnya kuliner kaki lima gultik. Di sana ada puluhan pedagang yang berlomba-lomba menyajikan gulai dengan cita rasa yang enak untuk memanjakan lidah pelanggan.

Purnomo Setiawan awalnya menjadi pedagang gultik di sana pada 2003. Dia pun sangat menikmati pekerjaanya itu sambil belajar meracik gulai dan mengambil ilmu berwirausaha.

"Dahulu saya bekerja di pedagang gulai sekitar satu tahun, setelah itu memilih fokus bekerja menjadi karyawan swasta. Baru terjun menjadi usaha gulai pada 2008," kata Purnomo saat ditemui Okezone.com, belum lama.

Saat bekerja, dia memang banyak waktu luang. Jadi, mengisi waktu ulang menjadi alasan terjun dalam usaha gulai sampai memaksimalkan ilmu yang didapat beberapa tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/320/3114808/hpmi_jaya-AeGi_large.jpg
Pengusaha Ingin Jadikan Jakarta Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Caranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069436/pengusaha-ritel-ungkap-penyebab-daya-beli-masyarakat-ri-turun-OAFl8pDi9q.jpg
Pengusaha Ritel Ungkap Penyebab Daya Beli Masyarakat RI Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055551/singgung-kelas-menengah-menko-airlangga-minta-belanja-di-indonesia-saja-LuiGX8YToz.jpg
Singgung Kelas Menengah, Menko Airlangga Minta Belanja di Indonesia Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/320/3054029/pengusaha-curhat-adanya-pembatasan-impor-ke-kemenperin-dS1v9B7SEC.jfif
Pengusaha Curhat Adanya Pembatasan Impor ke Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/470/3014251/pengusaha-tolak-aturan-iuran-tapera-yang-potong-gaji-pekerja-jsr9jFYJrF.jpg
Pengusaha Tolak Aturan Iuran Tapera yang Potong Gaji Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986211/pengusaha-eropa-sebut-berbisnis-di-china-semakin-sulit-kenapa-P7FUKaWWH2.jpg
Pengusaha Eropa Sebut Berbisnis di China Semakin Sulit, Kenapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement