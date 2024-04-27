Kisah Purnomo Setiawan dari Pegawai Kini Jadi Bos Gultik, Usung Semangat Ingin Hidup Lebih Baik

JAKARTA - Semangat ingin mendapatkan kesuksesan pasti dimiliki setiap orang. Akan tetapi, tidak semua orang siap tertatih-tatih lebih dahulu untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pria asal Solo, Purnomo Setiawan rela berdarah-darah untuk mengubah hidupnya lebih baik. Pasalnya, dia awalnya adalah pegawai salah satu usaha gulai tikungan (gultik) di Blok M, Jakarta Selatan, dan kini menjadi salah satu bos usaha di sana.

Sebagai informasi, kawasan Blok M memang sudah terkenal menjadi pusatnya kuliner kaki lima gultik. Di sana ada puluhan pedagang yang berlomba-lomba menyajikan gulai dengan cita rasa yang enak untuk memanjakan lidah pelanggan.

Purnomo Setiawan awalnya menjadi pedagang gultik di sana pada 2003. Dia pun sangat menikmati pekerjaanya itu sambil belajar meracik gulai dan mengambil ilmu berwirausaha.

"Dahulu saya bekerja di pedagang gulai sekitar satu tahun, setelah itu memilih fokus bekerja menjadi karyawan swasta. Baru terjun menjadi usaha gulai pada 2008," kata Purnomo saat ditemui Okezone.com, belum lama.

Saat bekerja, dia memang banyak waktu luang. Jadi, mengisi waktu ulang menjadi alasan terjun dalam usaha gulai sampai memaksimalkan ilmu yang didapat beberapa tahun lalu.