Sepi Pengunjung, WTC Mangga Dua Jadi Lapangan Bulutangkis

JAKARTA - Mal menjadi tempat menghabiskan waktu luang lantaran menghadirkan konsep one stop shopping di mana apapun yang diinginkan ada di sana, mulai dari berbelanja, tempat bermain anak hingga kulineran. Tak heran jika mal digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengunjungnya kerap kali membludak ketika akhir pekan tiba.

Namun, hal berbeda justru terjadi di salah satu mal di kawasan Mangga Dua. Dalam sebuah video yang diunggah akun @mediocrickey terlihat sebuah mal yang tampak lengang bahkan gerai-gerai di setiap lantai sudah ditutup. Entah ditutup saat sedang libur atau memang sengaja tutup lantaran sepi pengunjung.

Uniknya, dalam video yang telah ditonton 447 ribu kali itu terlihat di lantai dasar tepatnya di bagian bawah mall banyak lelaki yang memanfaatkan mall yang lengang itu menjadi tempat untuk berolahraga bulutangkis bersama. Mereka pun berpakaian lengkap dengan jersey dan sepatu bak atlet sungguhan.

Bahkan, area itu juga dipasangi net dan dibuat garis lapangan serta disediakan tempat duduk wasit bak arena pertandingan bulutangkis profesional. Menilik dari cuitan akun tersebut, lokasi mall ini adalah WTC Mangga Dua.

"Saking sepinya WTC Mangdu jadi lapangan bultang," bunyi cuitan dari akun tersebut.

Sontak, netizen dibuat heboh dengan kondisi mall yang telah disulap bak lapangan bulutangkis. Sudah kepalang tangguhg, netizen bahkan menyarankan agar mall tersebut dirombak total menjadi GOR Badminton agar lebih bermanfaat dan tentunya menguntungkan bagi pengelola.

Salah satu netizen pun turut mengungkap bahwa kawasan Mangga Dua khususnya WTC dan ITC cenderung sepi pengunjung sejak beberapa tahun lalu lantaran dikelilingi oleh mall lainnya.

"Njir udah ada garis lapangan pula. Ini mending dijadiin GOR badminton aja sekalian,"tulis @rend***

"daripada sepi jadi mall, sepertinya jadi gor lebih cuan," tulis @yud***

"Pernah ke sana sekitaran tahun 2017 udah sepi banget emang. Toko yang buka bisa keitung jari. Emang WTC-ITC Mangdu ini dikelilingin banyak mall baru. Apalagi sejak ada Emporium sama daerah PIK jadi, makin sepi parah," tulis @ad***

Sebelumnya, industri ritel konvensional di Tanah Air tengah berguguran. Bak bola salju yang melaju begitu cepat, satu per satu ritel mulai tutup imbas keberadaan e-commerce hingga menjamurnya toko online yang mengubah pola belanja masyarakat.

Hal ini juga berdampak pada sepinya bahkan tutupnya beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya pusat perbelanjaan World Trade Center (WTC) Mangga Dua, Jakarta Utara yang mulai sepi ditinggal pengunjung.

Padahal WTC Mangga Dua adalah salah satu pusat perdagangan dan mal terbesar di Jakarta Utara. Namun, kini kondisi WTC Mangga Dua sangat sepi bak 'kuburan'.

Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali toko-toko yang tutup di sana, jumlahnya bisa mencapai puluhan.