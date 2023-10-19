Advertisement
HOME FINANCE

Temukan Semangat Barumu, Kolaborasi Astra bersama Seniman Muda Yessiow di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:47 WIB
Temukan Semangat Barumu, Kolaborasi Astra bersama Seniman Muda Yessiow di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra
Dirut PT Transpotasi Jakarta Welfizon Yuza (tengah) bersama Head of Corporate Communication Astra Boy Kelana Soebroto (kiri) dan Head of Brand Communications Astra Karnanda Kurnadhi (kanan). (Foto: doc. Astra)
A
A
A

JAKARTA - Astra mengajak masyarakat Jakarta untuk menikmati wajah baru Halte Transjakarta Bundaran HI Astra, dengan menikmati hasil karya seniman asal Bali, Yessiow. Kolaborasi Astra dan Yessiow merupakan wujud nyata Astra dalam rangka mendukung industri kreatif Indonesia.

Sejumlah area di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra dipenuhi dengan ilustrasi yang menceritakan tentang Astra untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia. Cerita tersebut dirangkum dalam sebuah tema ‘Temukan Semangat Barumu' yang di dalamnya terdapat elemen-elemen penyemangat berupa karya ilustrasi semangat berkelanjutan Astra. Karya- karya tersebut menjadikan wajah halte semakin menarik dengan latar Patung Selamat Datang.

Pada Sabtu sore (14/10/2023), pengunjung halte diajak menikmati suana santai dengan suguhan melodi sore hari di Anjungan Halte Transjakarta Bundaran HI Astra. Sementara itu, pada Minggu pagi (15/10/2023) masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yoga bersama yang dilaksanakan sejak pukul 06.00–07.30 WIB.

Hingga satu bulan ke depan, pengunjung dapat merasakan semangat Astra lewat instalasi seni kolaborasi Astra dan Yessiow. Ada juga Kotak Semangat Astra yang berisikan kartu pos bertuliskan kata-kata penyemangat, instalasi berbentuk phone booth yang disediakan untuk pengunjung menceritakan keluh kesah kesehariannya, untuk kemudian kisahnya tersebut memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi topik bahasan ke dalam sebuah podcast.

“Kolaborasi ini merupakan wujud dukungan bagi karya-karya yang dihasilkan oleh generasi muda Indonesia, melalui pesan inspiratif dalam bentuk gambar seni ilustrasi yang diharapkan dapat membuat masyarakat menemukan semangat baru dalam berkarya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Suguhan melodi sore mewarnai Anjungan Halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta yang kini dihiasi dengan wajah baru hasil karya kolaborasi Astra dan Yessiow pada Sabtu (14/10/2023).

