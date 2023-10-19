Bursa CPO Indonesia Beroperasi Mulai Besok 20 Oktober 2023

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan Bursa Minyak Kelapa Sawit atau Bursa CPO siap beroperasi atau live mulai Jumat 20 Oktober 2023 besok.

"Pokoknya besok, barusan ketemu sama direkturnya (Direktur ICDX). Besok, 20 (20 Oktober) ya, kan 23 (23 Oktober) paling lambat, lebih cepat lebih bagus," ujar Didid di sela-sela pameran Trade Expo Indonesia dikutip Antara, Kamis (19/10/2023).

Beroperasinya Bursa CPO pada 20 Oktober 2023, lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Menurut Didid, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa telah siap untuk melakukan transaksi.

Namun demikian, Didid menyampaikan bahwa pemain di Bursa CPO belum terlalu banyak. Sebab, Bursa CPO di Indonesia masih menjadi barang baru.