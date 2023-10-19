Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bursa CPO Indonesia Beroperasi Mulai Besok 20 Oktober 2023

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:21 WIB
Bursa CPO Indonesia Beroperasi Mulai Besok 20 Oktober 2023
Bursa CPO Beroperasi Besok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan Bursa Minyak Kelapa Sawit atau Bursa CPO siap beroperasi atau live mulai Jumat 20 Oktober 2023 besok.

"Pokoknya besok, barusan ketemu sama direkturnya (Direktur ICDX). Besok, 20 (20 Oktober) ya, kan 23 (23 Oktober) paling lambat, lebih cepat lebih bagus," ujar Didid di sela-sela pameran Trade Expo Indonesia dikutip Antara, Kamis (19/10/2023).

Beroperasinya Bursa CPO pada 20 Oktober 2023, lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Menurut Didid, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa telah siap untuk melakukan transaksi.

Namun demikian, Didid menyampaikan bahwa pemain di Bursa CPO belum terlalu banyak. Sebab, Bursa CPO di Indonesia masih menjadi barang baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131669/bei-yUjP_large.jpg
BEI Catat Transaksi Bursa Karbon Tembus 690.675 Ton hingga Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117868/perdagangan_karbon-U0zH_large.png
⁠Perdagangan Karbon di RI Tak Hanya Bernilai Ekonomi tapi untuk Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059406/disinggung-jokowi-ini-bukti-ri-serius-capai-nol-emisi-karbon-xDf6xzw5z6.png
Disinggung Jokowi, Ini Bukti RI Serius Capai Nol Emisi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/278/3019782/transaksi-bursa-karbon-tembus-rp36-7-miliar-se2mBTVOwm.jpg
Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp36,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/320/3014812/turunkan-emisi-karbon-kemenkeu-tak-bisa-hanya-andalkan-pemerintah-GDdd35y7i7.jpg
Turunkan Emisi Karbon, Kemenkeu: Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement