Bertemu PM Arab Saudi, Jokowi Bawa Oleh-Oleh Kerja Sama Indonesia-KAS

Andry Susanto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:24 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Riyadh, Arab Saudi, pada Kamis, 19 Oktober 2023, dengan bertemu Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi (KAS) Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh.

Keberangkatan Presiden menuju istana didampingi oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Kassabi.

Tiba sekitar pukul 14.00 WS, ketibaan Presiden di halaman depan Istana Al-Yamamah disambut secara resmi oleh PM Arab Saudi dan kemudian berjalan bersama-sama menuju panggung kehormatan.

Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara.

Selanjutnya, kedua pemimpin berjalan masuk menuju lobi Istana untuk memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara.

