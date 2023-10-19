Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Pemilik Plaza Serpong Mal yang Terbengkalai di BSD?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:30 WIB
Siapa Pemilik Plaza Serpong Mal yang Terbengkalai di BSD?
Ilustrasi mall (Foto: Okezone)
JAKARTA- Siapa pemilik Plaza Serpong Mal yang terbengkalai di BSD menarik untuk dikulik. Sebagai informasi gedung Mal Serpong Plaza ini pertama kali dibangun pada 2002 lalu. Mal sendiri baru beroperasi setahun kemudian, yaitu pada 2003.

Sayang, pada tahun ini mall ini sangat sepi bahkan beberapa ruko atau tenant yang dagang telah sedikit. Tentunya orang penasaran siapa pemilik Plaza Serpong Mal yang terbengkalai dan sepi pengunjung.

Lantas siapa pemilik Plaza Serpong Mal yang terbengkalai di BSD? Ternyata bernama Robert Tantular.

Sayang dia mengalami kasus tindak pidana pencucian uang dana penipuan dan penggelapan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia pada Bank Century.

Kemudian sebagian uang haram Robert tersebut digunakan untuk membangun PT Sinar Central Rejeki, perusahaan yang bergerak di bidang pengembang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dibangun Mal Serpong dan pembelian aset lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
