HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Alasan Kenapa Dolar AS Menguat, Bikin Rupiah Merana

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:41 WIB
4 Alasan Kenapa Dolar AS Menguat, Bikin Rupiah Merana
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan kenapa dolar AS menguat mencapai level tertinggi dolar AS pada tahun ini ada di Rp 15.887 naik 1,81% dari awal tahun. Kenaikan Dollar ini membuat mata uang sejumlah negara mengalami keterpurukan. Salah satunya Rupiah yang saat ini ditutup di level Rp 15.873 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat mata uang Indonesia melemah 0,36% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.815 per dolar AS. Penutupan hari ini pun jadi level terburuk rupiah sejak 9 April 2020. Kala itu, rupiah ditutup di Rp 15.880 per dolar AS.

Berikut ini alasan kenapa dolar AS menguat dilansir dari berbagai sumber:

1. Permintan Dolar Meningkat

Ada berbagai faktor yang menyebabkan dolar AS naik, namun faktor utama yang mendasarinya adalah permintaan terhadap dolar. Jika permintaan dolar meningkat maka nilainya juga meningkat.

Sebaliknya jika permintaan menurun maka nilainya pun menurun. Permintaan terhadap dolar meningkat ketika pihak internasional, seperti warga negara asing, bank sentral asing, atau lembaga keuangan asing meminta lebih banyak dolar. Permintaan terhadap dolar biasanya tinggi karena merupakan mata uang cadangan dunia.

Halaman:
1 2
