HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |00:00 WIB
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
Mata Uang Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa mata uang Iran lebih rendah dari rupiah? Rial Iran adalah salah satu mata uang dengan nilai terendah di dunia, bahkan jauh di bawah rupiah.

Sekarang nilai mata uang Iran sebesar 1 rial Iran setara dengan 0,383 rupiah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, salah satunya adalah karena penarikan investor asing, konflik berkepanjangan, dan isolasi internasional.

Revolusi Islam 1979 menjadi titik balik besar bagi ekonomi Iran. Pergantian rezim menyebabkan ketidakstabilan politik yang membuat investor asing menarik modalnya dari negara tersebut.

Kepergian investasi ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi Iran, tetapi juga memicu devaluasi besar-besaran pada rial. Hingga kini, Iran masih kesulitan membangun kembali kepercayaan internasional terhadap ekonominya.

Pada masa Perang Iran-Irak (1980–1988), pemerintah Iran mengembangkan program nuklir yang kontroversial. Program ini dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara Barat, yang kemudian memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap Iran. Sanksi ini memutus akses Iran ke pasar global, membatasi perdagangan internasional, dan membuat nilai rial jatuh drastis.

Halaman:
1 2
