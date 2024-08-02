Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?

Thia Rahmani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:07 WIB
JAKARTA - Dalam era digital yang semakin maju, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan, termasuk cara kita bertransaksi. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia keuangan adalah munculnya mata uang digital, seperti Rupiah Digital yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI).

Kehadiran Rupiah Digital ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan uang kertas dan logam. Bagaimana nasib uang fisik tradisional ini di tengah perkembangan mata uang digital? Mari kita telaah lebih lanjut.

 BACA JUGA:

Apa Itu Rupiah Digital?

Rupiah Digital adalah bentuk digital dari mata uang resmi Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Berbeda dengan uang elektronik yang sudah kita kenal sebelumnya seperti e-money atau e-wallet, Rupiah Digital diterbitkan oleh bank sentral dan memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Rupiah Digital dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari, baik secara online maupun offline.

Keuntungan Rupiah Digital

1. Efisiensi Transaksi: Transaksi menggunakan Rupiah Digital dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan uang kertas dan logam. Tidak perlu lagi menghitung uang kembalian atau mencari uang receh.

2. Keamanan: Penggunaan Rupiah Digital dapat mengurangi risiko pencurian atau kehilangan uang fisik. Selain itu, teknologi enkripsi yang digunakan juga dapat melindungi dari pemalsuan.

3. Transparansi dan Pengawasan: Transaksi digital dapat dengan mudah dilacak dan diawasi, sehingga mengurangi potensi tindak kejahatan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Halaman:
1 2
