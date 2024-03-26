Rupiah Menguat Tekuk Dolar AS ke Rp15.792 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat tipis 7 poin ke level Rp15.792 pada sore ini, Selasa (26/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar melemah karena The Fed memang menandai kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 75 basis poin pada tahun ini, namun menambahkan bahwa hal ini akan sangat bergantung pada jalur inflasi.

"Hal ini membuat rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti, yang merupakan ukuran inflasi dasar yang disukai The Fed, menjadi fokus perhatian, meskipun hal ini akan dirilis ketika pasar tutup pada hari Jumat Agung," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain itu, ada sejumlah pejabat Fed yang akan berbicara minggu ini – termasuk Ketua Fed Jerome Powell, presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan gubernur Fed Lisa Cook dan Christopher Waller.

Komentar mereka juga akan dipelajari dengan cermat seiring pasar mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga, termasuk kemungkinan bank sentral mulai menurunkan suku bunga pada bulan Juni.