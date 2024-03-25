Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selain Fizzo Aplikasi Apa yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:05 WIB
Selain Fizzo Aplikasi Apa yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Selain Fizzo aplikasi apa yang bisa menghasilkan uang? Ini jawabannya. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi sebagai alat untuk menghasilkan uang.

Dengan kecanggihan teknologi yang kian melesat, saat ini mencari uang justru dianggap menjadi hal yang cukup mudah.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (25/3/2024), berikut jawaban dari pertanyaan selain Fizzo aplikasi apa yang bisa menghasilkan uang? Ini jawabannya.

1. Make Money With Givvy Social

Aplikasi penghasil uang ini bisa mencairkan uang melalui rekening. Make Money With Givvy Social berdasarkan peredarannya saat ini, merupakan salah satu aplikasi penghasil saldo DANA 2023 tercepat dan terbukti aman karena masuk dalam Playstore secara resmi.

