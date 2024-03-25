Selain Fizzo Aplikasi Apa yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya

JAKARTA - Selain Fizzo aplikasi apa yang bisa menghasilkan uang? Ini jawabannya. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi sebagai alat untuk menghasilkan uang.

Dengan kecanggihan teknologi yang kian melesat, saat ini mencari uang justru dianggap menjadi hal yang cukup mudah.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (25/3/2024), berikut jawaban dari pertanyaan selain Fizzo aplikasi apa yang bisa menghasilkan uang? Ini jawabannya.

BACA JUGA: Berikut Daftar 20 Aplikasi Penghasil Uang

1. Make Money With Givvy Social

Aplikasi penghasil uang ini bisa mencairkan uang melalui rekening. Make Money With Givvy Social berdasarkan peredarannya saat ini, merupakan salah satu aplikasi penghasil saldo DANA 2023 tercepat dan terbukti aman karena masuk dalam Playstore secara resmi.