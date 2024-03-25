Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Resmi Kuasai Ruang Udara Kepri-Natuna dari Singapura, Ini Keuntungannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |11:14 WIB
RI Resmi Kuasai Ruang Udara Kepri-Natuna dari Singapura, Ini Keuntungannya
RI kuasai ruang udara Natuna (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akhirnya menguasai ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna. Ruang udara tersebut sebelumnya dikuasai Singapura sejak tahun 1995.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ketetapan ini berlaku mulai 21 Maret 2024 setelah ditetapkan kesepakatan perjanjian ulang soal pengaturan ruang udara atau realignment FIR dengan pemerintah Singapura.

"Saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut. Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Minggu (24/3/2024).

Perjanjian ini telah menambah luasan FIR Jakarta sebesar 249.575 kilometer persegi sehingga luas FIR Jakarta menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau bertambah 9,5 persen dari luas semula. Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia.

Sebelumnya bahkan untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna maka harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hong Kong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia. Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura.

Halaman:
1 2
