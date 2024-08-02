Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadirkan Rupiah Digital di Indonesia, sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem keuangan nasional.

Dengan keberadaan uang digital ini, maka total jenis uang yang harus diterbitkan BI menjadi tiga jenis.

"BI harus mengeluarkan 3 jenis uang, yaitu uang kertas, uang elektronik yang sekarang dan uang digital ke depan," kata Perry dalam presentasinya di acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Menurut Perry, rencana penerbitan Rupiah Digital ini juga sudah masuk dalam Blueprint SPI 2030 yang diterbitkan oleh BI. Selain Rupiah Digital, Blueprint memuat tentang penguatan infrastruktur, industri, inovasi dan internasionalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

Perry mengatakan rencana penerbitan Rupiah Digital ini telah memasuki tahap akhir. Dia mengatakan BI telah merampungkan tahap proof of concept. Saat ini, BI akan menentukan teknologi yang akan digunakan untuk 'mencetak' uang digital pertamanya itu.

Apabila teknologi sudah ditentukan, Perry mengatakan BI akan melakukan uji coba dengan mengedarkan Rupiah Digital ke perbankan.

Dalam tahap uji coba, Rupiah Digital hanya bisa dipakai untuk transaksi antara BI dengan bank dan antarbank. Apabila uji coba berjalan lancar, maka uang itu siap diedarkan ke masyarakat.

"Ke depan kita akan mulai eksperimen, mulai mengedarkan dulu dari khazanah digital rupiah bank Indonesia kemudian industri wholesale," ungkap Perry.

Sebelumnya, Perry menyatakan bahwa langkah awal yang diambil adalah peluncuran Proyek Garuda, yang memuat desain konseptual rupiah digital dalam bentuk white paper.

"Informasi ini sudah tersedia di situs resmi Bank Indonesia, dan bisa diakses oleh semua pihak, mulai dari generasi muda, milenial, akademisi, hingga pelaku industri baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai bank sentral, regulator, dan pengambil kebijakan publik, BI selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan industri untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang inklusif. Desain konseptual ini sudah dipublikasikan pada 30 November lalu," ujar Perry dalam acara Talkshow Rangkaian BIRAMA: Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Proyek Garuda menjelaskan secara rinci mengenai persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dasar pemikiran, desain rupiah digital, hingga peta jalan dan sinergi yang dibutuhkan.