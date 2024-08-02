Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru

Windy Noval , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:58 WIB
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadirkan Rupiah Digital di Indonesia, sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem keuangan nasional.

Dengan keberadaan uang digital ini, maka total jenis uang yang harus diterbitkan BI menjadi tiga jenis.

"BI harus mengeluarkan 3 jenis uang, yaitu uang kertas, uang elektronik yang sekarang dan uang digital ke depan," kata Perry dalam presentasinya di acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Menurut Perry, rencana penerbitan Rupiah Digital ini juga sudah masuk dalam Blueprint SPI 2030 yang diterbitkan oleh BI. Selain Rupiah Digital, Blueprint memuat tentang penguatan infrastruktur, industri, inovasi dan internasionalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

Perry mengatakan rencana penerbitan Rupiah Digital ini telah memasuki tahap akhir. Dia mengatakan BI telah merampungkan tahap proof of concept. Saat ini, BI akan menentukan teknologi yang akan digunakan untuk 'mencetak' uang digital pertamanya itu.

Apabila teknologi sudah ditentukan, Perry mengatakan BI akan melakukan uji coba dengan mengedarkan Rupiah Digital ke perbankan.

Dalam tahap uji coba, Rupiah Digital hanya bisa dipakai untuk transaksi antara BI dengan bank dan antarbank. Apabila uji coba berjalan lancar, maka uang itu siap diedarkan ke masyarakat.

"Ke depan kita akan mulai eksperimen, mulai mengedarkan dulu dari khazanah digital rupiah bank Indonesia kemudian industri wholesale," ungkap Perry.

Sebelumnya, Perry menyatakan bahwa langkah awal yang diambil adalah peluncuran Proyek Garuda, yang memuat desain konseptual rupiah digital dalam bentuk white paper.

​​

"Informasi ini sudah tersedia di situs resmi Bank Indonesia, dan bisa diakses oleh semua pihak, mulai dari generasi muda, milenial, akademisi, hingga pelaku industri baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai bank sentral, regulator, dan pengambil kebijakan publik, BI selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan industri untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang inklusif. Desain konseptual ini sudah dipublikasikan pada 30 November lalu," ujar Perry dalam acara Talkshow Rangkaian BIRAMA: Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Proyek Garuda menjelaskan secara rinci mengenai persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dasar pemikiran, desain rupiah digital, hingga peta jalan dan sinergi yang dibutuhkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/320/2988505/rupiah-menguat-tekuk-dolar-as-ke-rp15-792-per-usd-GM5Y3x4T9b.jpg
Rupiah Menguat Tekuk Dolar AS ke Rp15.792 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement