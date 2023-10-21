Dp 0% Kredit Motor dan Mobil Berlaku 1 Januari-31 Desember 2024

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melanjutkan pelonggaran pembayaran uang muka atau down payment (DP) 0% untuk kredit kendaraan mobil dan motor baru.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan ini diterapkan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor automotif.

“Melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ucap Perry.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Bank Sentral mencatat kredit perbankan pada September 2023 tumbuh 8,96% (yoy). Kredit didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik.