INSPIRASI BISNIS

Berapa Harta Kekayaan Arini Subianto? Janda Terkaya Rp22,6 Triliun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:38 WIB
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Segini berapa kekayaan Arini Subianto yang merupakan janda ini pun masuk daftar orang terkaya di Indonesia 2022 dengan peringkat ke-28. Dia menjalankan bisnis peninggalan Ayahnya, Benny Subianto. Serta merupakan putri sulung Benny Subianto yang meninggal pada Januari 2017.

Lantas berapa kekayaan Arini Subianto? Arini mengambil alih kendali bisnis Ayahnya yang bernilai jutaan dolar. Tercatat, Perempuan yang berusia 52 tahun ini memiliki kekayaan USD1,5 miliar atau Rp22,6 triliun (kurs Rp15.100 per USD).

Arini Subianto adalah presiden direktur perusahaan induk keluarga, Persada Capital Investama. Arini mengawasi investasi Persada di berbagai bidang mulai dari produk pengolahan kayu dan kelapa sawit hingga pengolah karet dan batu bara.

Persada Capital Investama ini menggarap beberapa sektor industri, mulai perkebunan, pertanian, konstruksi, properti, hingga pertambangan.

Portofolio Persada mencakup saham minoritas di raksasa batubara Adaro Energy. Arini telah berinvestasi di startup teknologi melalui Persada sejak 2017.

Telusuri berita finance lainnya
