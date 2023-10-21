Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Gibran Rakabuming, Disebut Jadi Cawapres Prabowo

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:40 WIB
Segini Harta Kekayaan Gibran Rakabuming, Disebut Jadi Cawapres Prabowo
Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Partai Golkar sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp26 miliar.

Dalam Rapimnas yang digelar Partai Golkar, Nama Gibran diusulkan oleh Airlangga Hartarto sebagai pasangan Capres Prabowo Subianto.

Mengutip dari LHKPN, Sabtu (21/10/2023), harta kekayaan Gibran berdasarkan laporan pada 30 Januari 2023. Gibran yang diusulkan sebagai Cawapres Prabowo tersebut memiliki kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan hingga kas dan setara kas.

Berikut daftar harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka, antara lain:

1. Tanah dan Bangunan

Gibran memiliki tujuh tanah dan bangunan dengan total senilai Rp17.339.000.000 yang diperolehnya dari hasil sendiri.

Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Surakarta sejumlah Rp. 6.000.000.000.

Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di Sragen sejumlah Rp. 2.600.000.000.

Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.500.000.000.

Tanah Seluas 113 m2 di Surakarta senilai Rp. 700.000.000.

Tanah Seluas 896 m2 di Surakarta senilai Rp. 1.747.200.000.

Tanah Seluas 1124 m2 di Surakarta senilai Rp. 2.191.800.000.

Halaman:
1 2
