Alasan Media Argentina Sebut Jakarta Terancam Tenggelam

JAKARTA - Media Argentina bernama Sol Play 91,5 pernah menyebut Jakarta sebagai kota yang segera tenggelam.

Sol Play 91,5 mengungkapkan hal itu sebelum Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni 2023.

Adapun alasannya menurut mereka karena Jakarta kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah.

"Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia, karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah," katanya.